Про це повідомляє Orda.
Депутата скасовали поправки, які дозволяли Назарбаєву довічно очолювати Раду безпеки та Асамблею народу Казахстану.
Також депутати внесли до закону нову поправку згідно з якою, вони пропонують скасувати необхідність узгоджувати з першим президентом державну політику.
Найближчим часом в Казахстані проведуть з’їзд керівної політсили “Nur Otan”. Він відбудеться 28 січня. Зазначається, що на з’їзді Назарбаєва хочуть позбавити місця очільника партії, а його посаду обійме президент Касим-Жомарт Токаєв.
- Також молодша дочка першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Алія назвала події у своїй країні трагічними та висловила співчуття близьким загиблих. Щоправда, за декілька годин її сторінки у соцмережах з невідомих причин стали недоступними.
- Раніше у Казахстані протестувальники знесли встановлений там пам’ятник експрезиденту Нурсултану Назарбаєву.
- Про перебіг подій у Казахстані читайте тут.