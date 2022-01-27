Про це повідомляє Orda.

Депутата скасовали поправки, які дозволяли Назарбаєву довічно очолювати Раду безпеки та Асамблею народу Казахстану.

Також депутати внесли до закону нову поправку згідно з якою, вони пропонують скасувати необхідність узгоджувати з першим президентом державну політику.

Найближчим часом в Казахстані проведуть з’їзд керівної політсили “Nur Otan”. Він відбудеться 28 січня. Зазначається, що на з’їзді Назарбаєва хочуть позбавити місця очільника партії, а його посаду обійме президент Касим-Жомарт Токаєв.