Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

“Пішов з життя Григорій Миколайович Чапкіс. Великий танцівник, людина, особистість. З незламним характером, із сильною енергетикою, з бажанням жити та неповторним «рухом на паркеті». Ніколи не забуду його школу, його внесок в історію українського танцю”, – написав Зеленський.

Президент згадує, що хореограф був невиправним оптимістом, тим, з кого хотілося брати приклад. Зеленський зазначив, що “танець ніколи не був роботою, натомість був його життям”.

“Для мене Григорій Миколайович – назавжди! Як і його слова: «Треба рухатися до останнього подиху». Раджу не забувати цю фразу всім нам. Назавжди в наших серцях”, – резюмував президент.