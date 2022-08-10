Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до списків потенційних кандидатів на міжнародні санкції ще 362 особи, які підтримують політику РФ.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Зокрема, НАЗК ініціює накладення санкцій на осіб, причетних до проваджень проти російських опозиціонерів за їх антивоєнні публічні висловлювання. А також на 8 суддів, які приймали рішення у справах проти депутата муніципального округу Красносільський м. Москви Олени Котьоночкіної та опозиціонера Володимира Кара-Мурзи, які відкрито засудили повномасштабну військову агресію проти України. Опозиційного активіста Володимира Кара-Мурзу арештували за поширення “фейків” про російську армію. За цим звинуваченням заочно арештували й Олену Котьоночкіну.

Також до санаційного списку потрапило 14 депутатів ради депутатів м. Новосибірська, що ініціювали переслідування депутата Хельги Пирогової. Колективне звернення депутатів стало підставою для порушення кримінальної справи щодо Хельги Пирогової за статтею про “військові фейки”.

Окрім того НАЗК пропонує накласти санкції на колишнього народного депутата України, радника чотирьох українських президентів Дмитра Видріна. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну Видрін вважає демілітаризацією та денацифікацією, висловлює свою “експертну думку” як політолог та журналіст пропагандистського порталу “Україна.ру”.

До санаційного списку також потрапив історик Фелікс Разумовський, який поширює наративи про “ідеологію укрфашизму”, “зовнішнє управління Україною” та “злочини ЗСУ перед мирним населенням”.

Кандидатами на міжнародні санкції також стали: режисер Микита Михалков, який поширює абсурдні заяви про біолабораторії та спробу знищення слов’янського етносу інфікованими пташками. Також співачка Ірина Аллегрова, яка після довгого мовчання публічно заявила, що підтримує дії російської армії й рок-співаки Валерій Кіпєлов та Олександр Іванов, які пропагують війну на своїх концертах.

НАЗК запропонувало додати до санкційних списків й голову російського Червоного Хреста Павла Савчука. Адже ця організація агітує росіян йти на війну проти України та надсилає гуманітарні вантажі російським військовим.

Загалом до списків внесено вже 18,9 тис. фізичних та 4 тис. юридичних осіб.