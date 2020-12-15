Коментар агентства оприлюднений на сайті.

Як повідомлялося раніше, у вівторок, 15 грудня, Верховна Рада ухвалила у першому та другому читаннях законопроєкти №№4470, 4471. Вони передбачають відновлення повноважень НАЗК після гучного рішення Конституційного суду та регламентують особливості притягнення суддів до адміністративної відповідальності. За ці рішення проголосувала конституційна більшість народних депутатів – 300 та 321 відповідно.

В агентстві зазначили, що ці законопроєкти повернуть НАЗК усі повноваження, які були до рішення КСУ. Також у НАЗК нагадали, що після відновлення повноважень притягнення до кримінальної відповідальності чиновників, що подавали неправдиві відомості у деклараціях за 2017-2019 роки, все одно не буде можливим.

Попри те, що законопроєкт розв’язує проблеми, пов’язані з наслідками рішення КСУ, НАЗК має до законів певні зауваження. А саме:

Закон зобов’язує НАЗК інформувати Вищу раду правосуддя або КСУ про початок моніторингу способу життя будь-якого судді. У НАЗК вважають, що в такому разі такий моніторинг не буде ефективним. Особа, щодо якої здійснюватиметься моніторинг, зможе навмисно не поширювати або видалити з відкритих джерел інформацію про коштовні речі (наприклад, автомобілі), які має в користуванні, або спробує “легалізувати” статки, повідомивши НАЗК про самостійно виявлені помилки в декларації.

У НАЗК вважають, що в такому разі такий моніторинг не буде ефективним. Особа, щодо якої здійснюватиметься моніторинг, зможе навмисно не поширювати або видалити з відкритих джерел інформацію про коштовні речі (наприклад, автомобілі), які має в користуванні, або спробує “легалізувати” статки, повідомивши НАЗК про самостійно виявлені помилки в декларації. Складати протоколи щодо суддів мають право лише Голова НАЗК та його заступники. Така практика, вважають у НАЗК, може призвести до того, що інші категорії (наприклад, депутати та поліціянти) теж вимагатимуть окремих процедур щодо себе. Крім того, кілька десятків інших державних органів можуть складати протоколи щодо суддів без особливих процедур.

Така практика, вважають у НАЗК, може призвести до того, що інші категорії (наприклад, депутати та поліціянти) теж вимагатимуть окремих процедур щодо себе. Крім того, кілька десятків інших державних органів можуть складати протоколи щодо суддів без особливих процедур. Закон зобов’язує НАЗК створити за допомогою програмних засобів “чергу” декларацій та інформувати декларанта про включення до цієї черги. Це, на думку агентства, не призведе до підвищення ефективності.

Зазначені зауваження НАЗК пропонує усунути якнайшвидше і найближчим часом подасть відповідні пропозиції.