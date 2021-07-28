Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірить декларацію кума Володимира Путіна, одного з лідерів "Опозиційної платформи — За життя" Віктора Медведчука.

Про це повідомили в НАЗК.

Агентство розпочало повну перевірку 40 декларацій. Підставами для початку перевірки декларацій стало, зокрема, те, що НАЗК визначило, що спосіб життя декларантів не відповідає доходам. Це стосується:

Медведчука Віктора Володимирович, народного депутата України

Бурдейного Михайла Володимировича, начальника відділу Волинської митниці Держмитслужби

Дудки Олени Анатоліївни, завідувачки сектору з питань інфраструктури, впровадження діджиталізації та цифрової трансформації Великоолександрівської РДА Херсонської області

На проведення повної перевірки декларацій передбачено до 120 календарних днів (може бути продовжений на 60 днів).

Зауважимо, що Медведчук був народним депутатом 2, 3 та 4 скликань, потім працював очільником Адміністрації Президента Леоніда Кучми. З середини 2000-х не брав активної участі у політичних процесах.

Утім у 2019 році, після оголошення Володимиром Зеленським позачергових парламентських виборів, Медведчук повернувся до великої політики. 27 травня 2019 року був обраний головою політичної ради “Опозиційної платформи — За життя”, потім — обраний народним депутатом від цієї політсили (йшов під №3 у списку партії).

Одночасно впродовж останніх років Медведчук нарощував вплив і як бізнесмен. Статки кума Путіна зросли у 21,5 раза за час президентства Володимира Зеленського.