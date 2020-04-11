Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) підтвердило, що заступник директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександр Бабіков раніше був адвокатом біглого президента Віктора Януковича.

Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит “Адвокатської дорадчої групи”.

“Встановлено, що Бабіков О.П. до призначення на зазначену посаду, діючи як адвокат, здійснював захист колишнього президента України Януковича В.Ф. у кримінальному провадженні, досудове розслідування якого забезпечувалось слідчими Третього слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку з масовими протестами у 2013-2014 роках) Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань. Цей факт зумовлює існування приватного інтересу в Бабікова О.П. у ході та результатах досудового розслідування указаного провадження”, – йдеться у документі.

Водночас, за даними НАЗК, конфлікт інтересів наразі “потенційний”, бо Бабіков як заступник глави ДБР не має впливу на розслідування справ Майдану, але у разі відсутності директора Бюро він може виконувати його обов’язки.

Нагадаємо, 28 січня на брифінгу заступник директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександр Бабіков заперечив, що був адвокатом експрезидента-втікача Віктора Януковича.