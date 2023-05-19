Національне агентство з питань запобігання корупції внесло індійську компанію CK Birla Group, яка допомагає з деталями для військової техніки РФ, до переліку міжнародних спонсорів війни.

Джерело: НАЗК.

Причиною такого рішення стало те, що CK Birla Group та її дочірня компанія National Engineering Industries Limited (NEI) (бренд NBC Bearings) допомагають російському ВПК заміщувати критично важливі європейські та американські деталі для військової техніки, а саме – підшипники.

Підшипники – критична деталь для багатьох типів техніки: танків, інших броньованих і гусеничних машин та авіації. До того ж, підшипники необхідні для функціонування залізниці – основного способу російського військового постачання та й усієї російської логістики загалом.

Попри видиму простоту цієї деталі, росіяни не здатні виготовляти підшипники достатньої якості та в достатній кількості. Тільки у 2020 році Росія імпортувала підшипників на 419 млн дол. США, і 55% цього обсягу походило з країн Європи та Північної Америки, а найперше з Німеччини – 16%.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого 2022 року, європейські та американські виробники підшипників покинули російський ринок. Через брак цих деталей “Уралвагонзавод” та “Омськтрансмаш” – головні танкобудівні й танкоремонтні підприємства РФ – повністю зупинили свою роботу. Також значні проблеми виникли в конструюванні літаків, кораблів та обслуговуванні поїздів.

Однією з компаній, що вирішила допомогти російському ВПК у побудові та відновленні російської армії, стала CK Birla Group та її бренд підшипників NBC Bearings.

Згідно з митними даними, за період з квітня 2022 по березень 2023 частка NBC Bearings в імпорті підшипників з Індії до Росії становила 38,4%, на загальну суму $12,3 млн. Основним покупцем в Росії стала група компаній “Европейская Подшипниковая Корпорация (ЕПК)” – російський промисловий конгломерат, чия продукція активно використовуються в процесі виготовлення локомотивів, авіації, ракетних комплексів та іншої військової техніки.

“Російська військова промисловість напрочуд вразлива до санкцій, адже дуже залежна від імпортного постачання в кількох критичних сферах – оптиці, мікроелектроніці, сучасних верстатах і дещо несподівано – в підшипниках. Сьогодні ми вносимо в перелік міжнародних спонсорів війни одного з виробників і постачальників підшипників для російської військової техніки – корпорацію CK Birla Group”, – зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.