Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАЗК.

Як наголосили у відомстві, компанія “Auchan” представлена у низці країн світу та є одним із найбільших операторів роздрібних мереж, зокрема мережі продуктових гіпермаркетів Auchan (Ашан).

Підставою ж для внесення до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія відмовилась від припинення фінансування держави-терориста та не закрила свій бізнес у РФ.

Окрім цього, нещодавно завдяки журналістським розслідуванням The Insider, Le Monde і Bellingcat з’ясувалось, що від початку повномасштабного вторгнення російська дочірня компанія французького “Ашану” постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом “гуманітарної допомоги”, а також допомагала з виконанням мобілізаційних заходів у РФ.

У розслідуванні журналістів мовиться, що під виглядом “гуманітарної допомоги” “Ашан” поставляв на тимчасово окуповані території України чоловічі шкарпетки та цигарки (які не можуть постачатись як гуманітарна допомога), а також запальнички та бритви, що ставить під сумнів гуманітарну мету такої «допомоги».

Також “Ашан” напряму причетний і до підтримки мобілізації в Росії: компанія збирала і передавала до військкоматів усю необхідну інформацію про своїх співробітників, після чого їх вже могли мобілізувати прямо з робочого місця.

Таким чином, “Auchan” в особі “Ашан Росія” є прямим спонсором війни проти України.

“Для “Ашану” Росія є другим за значенням ринком збуту після Франції. Лише у 2020 році російський “Ашан” сплатив 167 мільйонів доларів до російського бюджету. За підрахунками журналістів, це дорівнює вартості 15 літаків СУ-25, 42 танків, 222 ракет “Калібр”, або 477 тисячам автоматів АК-74. Ми не можемо дозволити, щоби Росія продовжила отримувати ці кошти, за які потім вбиває українців. Ми хочемо, щоби будь-яким компаніям було соромно співпрацювати із вбивцями. Інститут репутації має діяти, тому ми внесли “Ашан” у перелік міжнародних спонсорів війни”, – заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

У НАЗК нагадали, що до списку міжнародних спонсорів війни раніше вже внесли такі компанії як: Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry та Bonduelle.

Усі включені до цього переліку компанії вносяться до бази даних World-Check від міжнародної компанії London Stock Exchange Group з метою захисту фінансового сектора від спонсорів російської війни.