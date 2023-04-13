Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАЗК.

Зазначається, що причиною внесення до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що компанія не просто продовжила свою роботу у РФ після повномасштабного вторгнення в Україну, але й досі залишається лідером з продажів смартфонів в Росії.

З 2018 року й до сьогодні Xiaomi займає перше місце з продажів в інтернет-магазинах Росії, а також має велику мережу офіційних авторизованих роздрібних магазинів Mi Store по всій РФ.

За даними НАЗК, поки росіяни бомбили мирні українські міста, Xiaomi встигла збільшити постачання у РФ на 39% у третьому кварталі 2022 року порівняно з попереднім.

Відтак протягом 2022 року Xiaomi подвоїла свою частку ринку та зараз є лідером продажів смартфонів в країні-агресорці. У липні 2022 року Xiaomi та її суббренд POCO разом займали 42% російського ринку смартфонів, займаючи перше місце за обсягом продажів.

За офіційним даними, у 2021 році російський підрозділ Xiaomi отримав прибуток у 202 млн доларів США. У НАЗК підкреслили, що це величезні кошти, з яких сплачуються не менш серйозні суми податків. Потім за рахунок цих самих податків утримується й російська армія, яка сьогодні вбиває українців.

“Російський ринок для цієї китайської компанії є надзвичайно важливим, саме тому Xiaomi навіть не оголошувала про свої плани щодо виходу з РФ, хоч і з весни 2022 року не вела маркетингову діяльність у РФ”, – зазначили в агентстві.

Відтак додали, що Xiaomi зараз активно відновлює набір персоналу до своїх російських офісів та оголосила про офіційний старт продажів флагманських смартфонів, що свідчить про наміри компанії відновити повноцінну присутність у Росії. У такий спосіб Xiaomi Corporation спонсорує військову агресію держави-терористки й має понести як репутаційні, так і юридичні наслідки своїх дій.

Нагадаємо, що НАЗК вже внесло 21 компанію до переліку міжнародних спонсорів війни. Усі включені до переліку компанії вносяться до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб і організацій із підвищеним ризиком та використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.

Таким чином співпраця з подібними компаніями стає ризикованою та небажаною для будь-кого на міжнародному ринку, що захищає міжнародний фінансовий сектор від спонсорів російської війни.