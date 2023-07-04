Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни британську корпорацію Unilever, виробника Domestos, Lipton, Axe, Dove та багатьох інших відомих брендів.

Джерело: НАЗК

“Іноді виробники обіцяють, що їхня продукція знищить усю нечисть та мікроби у ванній кімнаті, а буває, що компанія-виробник таких засобів сама підтримує нечисть, яка ще й краде з ванних кімнат унітази”, – зазначили в повідомленні НАЗК.

Світових лідерів у сфері виробництва продуктів харчування та товарів побутової хімії Unilever володіє понад 400 брендами та має 280 підприємств, де виробляються їхні продукти.

Попри те, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія Unilever обіцяла припинити імпорт та експорт продукції до та з Росії, а також припинити медійні та рекламні витрати, протягом року війни прибуток Unilever Russia зріс вдвічі. За минулий рік він склав понад 9,2 млрд рублів (€108 млн), порівняно з 4,8 млрд рублів (€56 млн) у 2021 році.

Unilever стверджувала, що її підхід до ведення бізнесу в Росії залишається незмінним, але підприємства в Омську, Єкатеринбурзі, Санкт-Петербурзі та Тулі продовжують свою діяльність.

“Unilever не може виступати проти війни, паралельно сприяючи воєнній машині путіна. Ми внесли цю компанію до переліку Міжнародних спонсорів війни, оскільки їхні сотні мільйонів податкових внесків до бюджету рф допомагають фінансувати війну проти України та можуть таким чином навіть опосередковано фінансувати якусь групу російських найманців. Unilever має нового генерального директора — Хайна Шумахера, отже їм потрібен новий старт, бо вони мають відповідати цінностям прав людини. Unilever має покинути росію зараз або історія запам’ятає її співучасть у цій війні”, — підкреслив Голова НАЗК Олександр Новіков.