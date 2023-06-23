Джерело: НАЗК.

Geely продовжує сплачувати податки до бюджету Росії, активно підтримувати її економіку і, відповідно, спонсорувати агресію проти України у той час, коли більшість виробників автомобілів з Європи, Японії та Кореї припинили продажі на російському ринку після вторгнення в Україну,

Компанія Geely належить приватному власнику китайського підприємця-мільярдера Лі Шуфу та володіє кількома брендами, включаючи Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility.

У списку найбільших компаній світу Fortune Global 500 за 2022 рік посіла 229 місце. Деніел Лі, виконавчий директор холдингової компанії Geely, заявляв, що не хоче говорити своїм компаніям залишати ринок Росії. “Я абсолютно не розумію, чому ми повинні змушувати кожен свій автобренд карати російського клієнта”, — сказав він, виступаючи на саміті FT “Майбутнє автомобіля”. Він особисто підтримав рішення автобренду Geely збільшити продажі автомобілів у РФ після того, як глобальні конкуренти пішли з ринку після вторгнення Росії в Україну.

Так, продажі автомобілів під маркою Geely в Росії за перші три місяці 2023 року зросли більше ніж удвічі порівняно з минулим роком, з 5543 одиниць до 12673 одиниць. А виторг Geely Auto Group за 2022 рік становив понад 20 млрд доларів.

Дистриб’ютором бренду Geely в Росії є компанія ТОВ “Джили-Моторс”, виторг якої за 2022 рік виріс на 82% до 800 млн доларів, чистий прибуток виріс на 5105% до $201 млн, податків до бюджету Росії сплачено на суму понад 51,4 млн доларів.

Компанія продовжує представляти та продавати нові моделі авто своєї марки у РФ. Станом на травень 2023 року мережа офіційних дилерів Geely представлена в 89 російських містах і налічує 157 дилерських центрів.

За даними НАЗК, жодних спроб засудити війну Росії проти України від керівництва компанії не було.