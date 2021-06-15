НАЗК вимагає скасувати призначення Вітренка головою правління «Нафтогазу», але Мін’юст з цим не згоден

Про це заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков у своєму приписі.
Зокрема, очільник НАЗК пояснив, що відповідно до закону, протягом року після звільнення з публічної служби людина не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Це обмеження діє незалежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення.
Новий голова правління “Нафтогазу” Юрій Вітренко з 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року працював виконувачем обов’язки міністра енергетики. Також він системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності “Нафтогазу”. Згідно з законодавством, Вітренко мав право зайняти цю посаду лише з кінця квітня 2022 року.
В НАЗК наголошують, що порушення є підставою для припинення договору колишнього публічного службовця з організацією.
Новіков вніс до Кабміну припис про усунення порушень. Він вимагає скасувати незаконне розпорядження Уряду про призначення Вітренка, а також розірвати з ним контракт.
“Мета НАЗК – забезпечити доброчесність у всіх владних структурах. Галузь енергетики – одна з ключових для розвитку України, і вона не має залишатися поза виконанням закону України “Про запобігання корупції”, – каже Новіков.
Водночас у Міністерстві юстиції не згодні з аргументацією та звинуваченнями НАЗК.
Очільник відомства Денис Малюська заявив, що оскаржить в суді припис Нацагенства з питань запобігання корупції.
“Припис НАЗК найближчим часом буде оскаржено до суду. Переконаний що проблемна ситуація буде належно врегульована найближчим часом”, – заявив міністр.
Малюська наголосив, що у нього залишається ряд запитань, відповіді на які припис Новікова не містить:
- Яка мета і юридичний сенс у скасуванні пункту 9 розпорядження КМУ, якщо у частині укладення контракту з Юрієм Вітренком воно мало разовий характер та уже виконано?
- Навіщо скасовувати пункт 9 розпорядження КМУ повністю, якщо він стосується не лише Вітренка, але й членів наглядової ради?
- Чи поширюється обмеження, встановлене законом “Про запобігання корупції” на Вітренка з огляду на те, що він виконував обов’язки міністра менше одного року?
- На момент прийняття розпорядження КМУ Кабмін виконував повноваження не лише загальних зборів акціонерів НАК “Нафтогаз України”, але й наглядової ради. Зараз повноважень наглядової ради у Кабміну немає. Чи означає це, що для виконання припису НАЗК потрібно знову припиняти повноваження наглядової ради НАК “Нафтогаз України”?
Як відомо, 28 квітня Кабінет Міністрів звільнив голову правління НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва. Замість нього КМУ призначив Юрія Вітренка новим очільником компанії.
Крім того, Кабінет Міністрів звільнив, а потім перепризначив членів наглядової ради Національної акціонерної компанії “Нафтогаз”. Уряд також оголосив конкурс на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК.
У “Нафтогазі” відреагували на рішення звільнити керівництво та голову правління Андрія Коболєва, призначивши на цю посаду Юрія Вітренка. У компанії назвали такі перестановки “юридичною маніпуляцією” та “наругою”. Члени наглядової ради “Нафтогазу” подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень.
Згодом Кабінет Міністрів переобрав 5 членів наглядової ради “Нафтогазу” терміном до року.
- Посли країн “Великої сімки” та Державний департамент США прокоментували звільнення Андрія Коболєва, нагадавши про необхідність “поваги до корпоративного управління, прозорості та доброчесності”.
- Сам Андрій Коболєв мав намір оскаржувати рішення Уряду про його звільнення з посади голови правління “Нафтогазу”. Він вважає причиною свого звільнення накопичені на рахунках компанії 2 млрд доларів вільних грошових коштів.
- Юрій Вітренко ж розповів, що його повернення до “Нафтогазу” на посаді голови правління ініціювали прем’єр Денис Шмигаль та президент Володимир Зеленський через те, що призначити його міністром на віцепрем’єром не вдалося.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що остання зміна керівництва НАК “Нафтогаз” є поганим сигналом і може потенційно завдати шкоди міжнародному іміджу України.
- Пізніше голова правління НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко визнав, що здійснені нещодавно Кабінетом Міністрів кадрові зміни в компанії не відповідали “певним західним стандартам”.