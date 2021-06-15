НАЗК вимагає скасувати призначення Вітренка головою правління «Нафтогазу», але Мін’юст з цим не згоден

Розпорядження Кабміну про призначення нового голови правління НАК “Нафтогаз” Юрія Вітренка та контракт з ним є незаконними.

Про це заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков у своєму приписі.

Зокрема, очільник НАЗК пояснив, що відповідно до закону, протягом року після звільнення з публічної служби людина не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Це обмеження діє незалежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення.

Новий голова правління “Нафтогазу” Юрій Вітренко з 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року працював виконувачем обов’язки міністра енергетики. Також він системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності “Нафтогазу”. Згідно з законодавством, Вітренко мав право зайняти цю посаду лише з кінця квітня 2022 року.

В НАЗК наголошують, що порушення є підставою для припинення договору колишнього публічного службовця з організацією.

Новіков вніс до Кабміну припис про усунення порушень. Він вимагає скасувати незаконне розпорядження Уряду про призначення Вітренка, а також розірвати з ним контракт.

“Мета НАЗК – забезпечити доброчесність у всіх владних структурах. Галузь енергетики – одна з ключових для розвитку України, і вона не має залишатися поза виконанням закону України “Про запобігання корупції”, – каже Новіков.

Водночас у Міністерстві юстиції не згодні з аргументацією та звинуваченнями НАЗК.

Очільник відомства Денис Малюська заявив, що оскаржить в суді припис Нацагенства з питань запобігання корупції.

“Припис НАЗК найближчим часом буде оскаржено до суду. Переконаний що проблемна ситуація буде належно врегульована найближчим часом”, – заявив міністр.

Малюська наголосив, що у нього залишається ряд запитань, відповіді на які припис Новікова не містить: