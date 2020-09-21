Нацагентство з питань запобігання корупції заявляє про тиск з боку керівництва Держбюро розслідувань через спроби звільнення заступника голови відомства, ексадвоката Віктора Януковича — Олександра Бабікова.

Про це після допиту в ДБР заявив голова НАЗК Олександр Новіков, повідомляє пресслужба агентства.

Новіков вважає, що допит пов’язаний з тим, що днями він написав листа голові комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради Денису Монастирському, в якому зазначив, що заступник голови ДБР Олександр Бабіков працює в умовах потенційного конфлікту інтересів, здійснюючи керівництво органом, який займається розслідуванням справ Майдану.

Офіційна ж причина виклику на допит — розслідування справи щодо зловживання екскерівництва НАЗК на понад 9 млн грн при оренді обладнання для Реєстру декларацій.

За словами Новікова, ДБР намагається тиснути на НАЗК через те, що агентство домагається усунення конфлікту інтересів у керівників Бюро Олександра Бабікова та Олександра Соколова.

Голова НАЗК переконаний, що конфлікт інтересів можна буде усунути тільки звільнивши Бабікова.

“Конфлікт інтересів у заступника Директора ДБР Бабікова буде постійним. Єдиним заходом [для повного вирішення конфлікту інтересів] у цьому випадку може бути лише його звільнення з посади”, — сказав він.

Соколов своєю чергою, за словами очільника НАЗК, не вжив заходів для усунення конфлікту інтересів у Бабікова.