Про це після допиту в ДБР заявив голова НАЗК Олександр Новіков, повідомляє пресслужба агентства.
Новіков вважає, що допит пов’язаний з тим, що днями він написав листа голові комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради Денису Монастирському, в якому зазначив, що заступник голови ДБР Олександр Бабіков працює в умовах потенційного конфлікту інтересів, здійснюючи керівництво органом, який займається розслідуванням справ Майдану.
Офіційна ж причина виклику на допит — розслідування справи щодо зловживання екскерівництва НАЗК на понад 9 млн грн при оренді обладнання для Реєстру декларацій.
За словами Новікова, ДБР намагається тиснути на НАЗК через те, що агентство домагається усунення конфлікту інтересів у керівників Бюро Олександра Бабікова та Олександра Соколова.
Голова НАЗК переконаний, що конфлікт інтересів можна буде усунути тільки звільнивши Бабікова.
“Конфлікт інтересів у заступника Директора ДБР Бабікова буде постійним. Єдиним заходом [для повного вирішення конфлікту інтересів] у цьому випадку може бути лише його звільнення з посади”, — сказав він.
Соколов своєю чергою, за словами очільника НАЗК, не вжив заходів для усунення конфлікту інтересів у Бабікова.
Нагадаємо, ексспівробітник СБУ Олександр Соколов та Олександр Бабіков, який щонайменше в трьох судових справах представляв інтереси президента-втікача Віктора Януковича, були призначені заступниками тодішньої очільниці ДБР Ірини Венедіктової 20 січня поточного року. В березні, після призначення Венедіктової генеральним прокурором, Соколов став в.о. голови ДБР.>Нардеп від “Голосу” Олександра Устінова повідомляла, що Бабіков знав про своє призначення на посаду ще до того, як було проведено конкурс.
Бабікова було призначено відповідальним за аудит розслідувань у “справах Майдану”, однак попри це Венедіктова заявляла про відсутність конфлікту інтересів у його призначенні.Утім вже в квітні НАЗК офіційно підтвердило, що Бабіков раніше був адвокатом Януковича і має конфлікт інтересів, через що не має обіймати свою посаду.
- В липні керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький заявив, що у Генерального прокурора Ірини Венедіктової є вплив на Олександра Бабікова та Олександра Соколова.
- Також Корецький заявляв про тиск з боку Бабікова і попереджав про своє можливе звільнення у зв’язку з тим, що надав цьому розголосу.