Національне агентство з питань запобігання корупції закликає президента Володимира Зеленського накласти вето на законопроєкт про відновлення відповідальності за неправдиве декларування, який ухвалив парламент.

Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

Як відомо, 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною низку положень закону “Про запобігання корупції” та кримінальну відповідальність за декларування неправдивої інформації. КСУ визнав неконституційною статтю 366-1, в якій йшлося про відповідальність за неправдиві відомості в деклараціях. Визнаного винним за цією статтею могли позбавити волі строком до двох років.

4 грудня Верховна Рада України відновила кримінальну відповідальність за декларування недостовірних даних. Парламент ухвалив внесення до Кримінального кодексу двох нових статей: 366-2 (декларування неправдивої інформації) та 366-3 (неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).

Обидві статті не передбачають покарання у вигляді позбавлення волі. НАЗК же виступає за те, щоб за умисне зазначення неправдивих відомостей на більш ніж 1 млн грн позбавлення волі було передбачено.

У такий спосіб, зазначає голова НАЗК Олександр Новіков, Верховна Рада визнала такі діяння не злочинами, а кримінальними проступками, та дала змогу приховувати майно.

“Переведення” зазначених діянь з категорії злочинів до категорії кримінальних проступків надає можливість, сплативши штраф, не подати декларацію та приховати набуте в корупційний спосіб майно”, — зауважив він.

У зв’язку з цим голова НАЗК звернувся до президента Володимира Зеленського з листом, у якому закликав накласти вето на цей законопроєкт.

“У зв’язку з наведеним просимо застосувати до вказаного Закону право вето відповідно до п. 30 ч. 1 ст. 106 Конституції України”, — підсумував він.