На виконання рішення Конституційного Суду України № 13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) сьогодні, 28 жовтня, о 19:00 закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Нагадаємо, Конституційний суд обмежив повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції та скасував відповідальність для посадовців за неправдиве декларування.

Це означає, що державні органи та громадськість більше не мають відкритого цілодобового доступу до електронних декларацій посадовців, а НАЗК припиняє їхню перевірку, зберігання та оприлюднення.

“Це нищівна поразка антикорупційної реформи в Україні. Сподіваємося, що законодавці не ігноруватимуть цю ситуацію, а в України ще буде шанс на державний апарат без корупції”, — зазначив голова НАЗК.