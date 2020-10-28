Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Нагадаємо, Конституційний суд обмежив повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції та скасував відповідальність для посадовців за неправдиве декларування.
Це означає, що державні органи та громадськість більше не мають відкритого цілодобового доступу до електронних декларацій посадовців, а НАЗК припиняє їхню перевірку, зберігання та оприлюднення.
“Це нищівна поразка антикорупційної реформи в Україні. Сподіваємося, що законодавці не ігноруватимуть цю ситуацію, а в України ще буде шанс на державний апарат без корупції”, — зазначив голова НАЗК.
- Раніше Нацагентство з питань запобігання корупції заявило, що виявило ознаки декларування неправдивої інформації у двох суддів Конституційного Суду, які ухвалювали рішення щодо статті 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за неправдиве декларування. Через це у суддів міг бути наявним конфлікт інтересів.
- Офіс президента запевняє, що згодом президент Володимир Зеленський виступить з законодавчою ініціативою, що дасть змогу знову притягати порушників правил декларування до відповідальності.