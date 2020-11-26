Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.
Зокрема, порушення виявлені у деклараціях 5 міністрів чинного та колишнього урядів, 12 заступників міністрів та 7 суддів. Однак у відомстві не уточнили, про кого саме йдеться.
Також у НАЗК додали, що активно працюють над вдосконаленням алгоритмів перевірок декларацій та відмовляються від практики “чіплятися до хибодруку”.
У відомстві запевнили, що більше не каратимуть за помилки в деклараціях, а суб’єкти декларування можуть офіційно повідомити про зроблені ними технічні помилки у телефонному або онлайн-режимі. НАЗК поступово відмовляється від паперового листування.
- У четвертому кварталі 2020 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) зупинило держфінансування партії ВО “Батьківщина”.
- Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” до Національного агентства з питань запобігання корупції. Зазначається, що позивач просить суд визнати протиправними дії працівників НАЗК при складенні висновку про результати аналізу звіту політичної партії про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру та визнати неправомірними окремі його пункти.