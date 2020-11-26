Національне агентство з питань запобігання корупції відзвітувало, що протягом 2020 року виявило ознаки кримінального порушення у 97 деклараціях.

Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

Зокрема, порушення виявлені у деклараціях 5 міністрів чинного та колишнього урядів, 12 заступників міністрів та 7 суддів. Однак у відомстві не уточнили, про кого саме йдеться.

Також у НАЗК додали, що активно працюють над вдосконаленням алгоритмів перевірок декларацій та відмовляються від практики “чіплятися до хибодруку”.

У відомстві запевнили, що більше не каратимуть за помилки в деклараціях, а суб’єкти декларування можуть офіційно повідомити про зроблені ними технічні помилки у телефонному або онлайн-режимі. НАЗК поступово відмовляється від паперового листування.