У четвер, 1 липня, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) знову направило припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд, у якому вимагає припинити контракт з головою правління компанії Юрієм Вітренком.

Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

Наголошується, що Агентство вимагає припинити контракт з Вітренком як незаконний на підставі ч. 2 ст. 26 Закону України “Про запобігання корупції”.

“Припис був складений після ознайомлення НАЗК із поясненнями, наданими Кабінетом Міністрів України (КМУ) до Окружного адміністративного суду міста Києва. У поясненнях КМУ вказав, що для припинення контракту необхідне рішення наглядової ради товариства”, – наголосили в НАЗК.

Призначення Вітренка

28 квітня Кабінет Міністрів звільнив голову правління НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва. Замість нього КМУ призначив Юрія Вітренка новим очільником компанії.

Крім того, Кабінет Міністрів звільнив, а потім перепризначив членів наглядової ради Національної акціонерної компанії “Нафтогаз”. Уряд також оголосив конкурс на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК.

У “Нафтогазі” відреагували на рішення звільнити керівництво та голову правління Андрія Коболєва, призначивши на цю посаду Юрія Вітренка. У компанії назвали такі перестановки “юридичною маніпуляцією” та “наругою”. Члени наглядової ради “Нафтогазу” подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень.

Згодом Кабінет Міністрів переобрав 5 членів наглядової ради “Нафтогазу” терміном до року.

Посли країн “Великої сімки” та Державний департамент США прокоментували звільнення Андрія Коболєва, нагадавши про необхідність “поваги до корпоративного управління, прозорості та доброчесності”.

Сам Андрій Коболєв мав намір оскаржувати рішення Уряду про його звільнення з посади голови правління “Нафтогазу”. Він вважає причиною свого звільнення накопичені на рахунках компанії 2 млрд доларів вільних грошових коштів.

Юрій Вітренко ж розповів, що його повернення до “Нафтогазу” на посаді голови правління ініціювали прем’єр Денис Шмигаль та президент Володимир Зеленський через те, що призначити його міністром на віцепрем’єром не вдалося.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що остання зміна керівництва НАК “Нафтогаз” є поганим сигналом і може потенційно завдати шкоди міжнародному іміджу України.

Реакція НАЗК

Як відомо, НАЗК раніше винесло припис, згідно з яким розпорядження Кабміну про призначення нового голови правління НАК “Нафтогаз” Юрія Вітренка та контракт з ним є незаконними.

Відтак, голова НАЗК Олександр Новіков вніс до Кабміну припис про усунення порушень. Він вимагав скасувати незаконне розпорядження уряду про призначення Вітренка, а також розірвати з ним контракт.

Зокрема, очільник НАЗК пояснив, що відповідно до закону, протягом року після звільнення з публічної служби людина не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Це обмеження діє незалежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення.

Новий голова правління “Нафтогазу” Юрій Вітренко з 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року працював виконувачем обов’язки міністра енергетики. Також він системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності “Нафтогазу”. Згідно з законодавством, Вітренко мав право зайняти цю посаду лише з кінця квітня 2022 року.

В НАЗК наголошують, що порушення є підставою для припинення договору колишнього публічного службовця з організацією.

Водночас у Міністерстві юстиції не згодні з аргументацією та звинуваченнями НАЗК.

Очільник відомства Денис Малюська заявив, що оскаржить в суді припис Нацагенства з питань запобігання корупції.

“Припис НАЗК найближчим часом буде оскаржено до суду. Переконаний що проблемна ситуація буде належно врегульована найближчим часом”, – заявив міністр.

У відповідь прем’єр-міністр Денис Шмигаль оскаржив в ОАСК цей припис НАЗК.