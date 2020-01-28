Про це повідомляється у відповідному розпорядженні Кабінету міністрів.

За інформацією з електронних декларацій, у 2019 році Олена Дума обіймала посаду голови Департаменту управління майном і зв’язків з громадськістю в Міністерстві енергетики та навколишнього середовища України.

Крім того, Дума обіймає керівні посади в кількох громадських організаціях, серед яких федерації профспілок України “Профспілковий наступ”, Всеукраїнська профспілка “Рідна земля” і Всеукраїнська профспілка учасників бойових дій.

Як відомо, Кабінет міністрів на засіданні 24 січня призначив виконуючим обов’язки голови ПАТ “Одеський припортовий завод” (ОПЗ) Миколу Синицю.

З 2016 по 2019 рік Синиця очолював ДП “Українське державне аерогеодезичне підприємство”.

Також Синиця володіє торговою маркою “Два Гусі”.

Нагадаємо, в серпні 2019-го року “Одеський припортовий завод”, повністю зупинений в 2018 році, відновив виробництво. У вересні поточного року Кабінет Міністрів України визначив радника з приватизації ОПЗ. Їм стала американська компанія Pericles Global Advisory LLC. За допомогу в приватизації ОПЗ компанія отримає близько $ 855 тисяч і 1,74% суми, за яку завод буде придбаний.