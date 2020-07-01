Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

Зазначається що сьогодні відбулося представлення Бутовича на посаді прокурора Вінницької області.

Представляючи нового керівника заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов наголосив, що в регіоні рівень злочинності менше загальнодержавного, проте є ряд негативних тенденцій. Зокрема, досить високою залишається злочинність серед неповнолітніх.

“Сподіваюся, що область поліпшить результати, а люди будуть відчувати себе захищеними. Новий прокурор області зарекомендував себе як досвідчений прокурор, керівник і професіонал”, – додав Мамедов.

Бутович народився 23 березня 1973 року. В органах прокуратури працює з 1998 року. З серпня 2016 року обіймав посаду заступника прокурора Чернігівської області.

До призначення обіймав посаду начальника Департаменту нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, інших заходів примусового характеру в місцях несвободи, а також пробації, Офісу генпрокурора.

Раніше прокуратуру Вінницької області очолював Костянтин Мерімерін. Його призначили в грудні минулого року. В органах прокуратури він працював із 2007 року. До того, як став прокурорм Вінницької області Мерімерін був керівником місцевої прокуратури Одеської області.