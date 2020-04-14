Про це сказано в постанові уряду.

“Призначити Калашника Сергія Васильовича Головою Державного агентства України з управління зоною відчуження з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на три місяці”, – йдеться в документі.

Повідомляється, що раніше, з березня 2019 року Калашник виконував обов’язки гендиректора Чорнобильській атомній електростанції. До цього він працював заступником голови проекту з будівництва нового безпечного конфайнмента “НОВАРКА” (ізоляційне арочне спорудження над 4-м енергоблоком ЧАЕС, зруйнованим під час аварії в 1986 році).

4 квітня вдень ДСНС отримала сигнал про те, що в зоні відчуження і обов’язкового відселення Чорнобильської АЕС поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва сталася верховалісова пожежа на площі 20 га.

Рятувальники заявили, що труднощі гасіння складаються в підвищеному радіаційному фоні на окремих ділянках.

Станом на 7 квітня, за даними Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж, вогонь пройшов близько 35 га землі. Уточнити цифру зараз складно через сильне задимлення.