Про це повідомляє інформагентство “Інтерфакс – Україна”.
“Іванна Владкова Голлар, громадянка Болгарії, призначена главою місії МВФ в Україні. Пані Владкова Голлар має значний досвід роботи в економіках, що розвиваються”, – йдеться в заяві Люнгмана.
Голлар, зокрема, очолювала місію в Молдові і Північній Македонії.
Фото: gov.md
На зазначеній посаді вона змінила Рона Ван Родена з 1 травня цього року, додав постпред Фонду.
- Міжнародний валютний фонд і Україна замість трирічної програми EFF укладуть короткострокову програму stand-by на 18 місяців.