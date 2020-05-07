Про це повідомляє інформагентство “Інтерфакс – Україна”.

“Іванна Владкова Голлар, громадянка Болгарії, призначена главою місії МВФ в Україні. Пані Владкова Голлар має значний досвід роботи в економіках, що розвиваються”, – йдеться в заяві Люнгмана.

Голлар, зокрема, очолювала місію в Молдові і Північній Македонії.

Фото: gov.md

На зазначеній посаді вона змінила Рона Ван Родена з 1 травня цього року, додав постпред Фонду.