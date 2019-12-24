Про це повідомляє американський журнал New York.
Джуліані зробив таку заяву після того, як повернувся в США з України. В інтерв’ю журналу він сказав, що саме Сорос “контролював Йованович”.
“Всі чотири посла там в Києві були ставлениками Сороса. І він користується послугами агентів ФБР”, – сказав Джуліані.
Адвокат не хотів чути у відповідь про те, що така версія не зовсім правдоподібна.
“Не кажіть мені, що я антисеміт, якщо я проти нього. Сорос навряд чи єврей. Я більше єврей, ніж Сорос. Він лобіював вісьмох анархістських прокурорів в Сполучених Штатах. Він жахлива людина”, – сказав він.
Джуліані вважає, що Сорос веде проти нього таємну війну, наказуючи підконтрольним йому ЗМІ “друкувати брехню про нього”.
- Раніше повідомлялося, що особистий адвокат президента США Руді Джуліані відвідав Європу, щоб зустрітися з колишніми генпрокурорами України, котрі займали “справою Байдена”.
- Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко зустрічався з Рудольфом Джуліані, особистим адвокатом американського президента Дональда Трампа, для запису документального фільму.
- Рудольф Джуліані заявив про те, що у нього є докази причетності екс-віце-президента США Джо Байдена до корупції в Україні і він готовий їх надати.