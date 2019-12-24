Особистий адвокат американського президента Рудольф Джуліані заявив, що фінансист і мільйонер Джордж Сорос стояв за призначенням чотирьох послів США в Україні, включаючи Марі Йованович.

Про це повідомляє американський журнал New York.

Джуліані зробив таку заяву після того, як повернувся в США з України. В інтерв’ю журналу він сказав, що саме Сорос “контролював Йованович”.

“Всі чотири посла там в Києві були ставлениками Сороса. І він користується послугами агентів ФБР”, – сказав Джуліані.

Адвокат не хотів чути у відповідь про те, що така версія не зовсім правдоподібна.

“Не кажіть мені, що я антисеміт, якщо я проти нього. Сорос навряд чи єврей. Я більше єврей, ніж Сорос. Він лобіював вісьмох анархістських прокурорів в Сполучених Штатах. Він жахлива людина”, – сказав він.

Джуліані вважає, що Сорос веде проти нього таємну війну, наказуючи підконтрольним йому ЗМІ “друкувати брехню про нього”.