На ініційованому Президентом Володимиром Зеленським позачерговому засіданні парламенту 4 березня не буде вирішуватися питання про призначення Сергія Тігіпка прем'єрміністром.

Про це Арахамія заявив в онлайн-трансляції ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

За словами глави президентської фракції, в зв’язку з епідемією коронавірусу є ймовірність економічної кризи та необхідно “посилити” Кабінет Міністрів, зробивши ряд кадрових рішень.

“Є такі умови, що наближається економічна криза, є ознаки, через коронавірус. Потрібно Кабмін перетворити в штаб. Щоб він став штабом, потрібно зробити кілька кадрових рішень, в тому числі. Ми хочемо посилити Кабмін, зробити більш оперативним та досвідченим. Когось залучити, когось виключити, в тому числі”, — сказав Арахамія.

При цьому Арахамія повідомив, що знає, про кого йдеться, але не буде повідомляти прізвища, щоб “не підставляти людину”. На уточнююче запитання про те, чи мається на увазі заміна Олексія Гончарука на посаді прем’єрміністра Сергієм Тігіпком, Арахамія відповів негативно.

“Ні, цього не буде”, — сказав він.

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Крім цього, за словами глави “СН”, необхідність проведення позачергової сесії обумовлена ​​тим, що парламент заблокований розглядом правок до законопроєкту про відкриття ринку сільськогосподарських земель.

“Парламент три тижні не працює в штатному режимі “завдяки” тому, що ОПЗЖ заблокувала роботу парламенту правками по законопроєкту про землю, які вже не правки, а просто згенеровані тексти, але ми повинні сидіти в Раді і це слухати. … У нас є кілька законів про оборону, вони вже три тижні поспіль в порядку денному, і ми не можемо їх розглянути. … І далі третя причина — шість місяців, весна прийшла, посадок немає. Нам треба заслухати звіт правоохоронних органів”, — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, 4 березня Верховна Рада проведе позачергове пленарне засідання на вимогу Президента України Володимира Зеленського. Відомо, що Президент Володимир Зеленський попросив внести до порядку денного позачергового засідання Верховної Ради питання щодо Кабінету Міністрів.