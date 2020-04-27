Covid-19 Україна

оновлено 27.04.2020 о 15:02

Всього:

9009(+392)

Хворіють:

7925(+392)

Вилікувались:

864

Померло:

220(+11)

16:14 Призначення Саакашвілі поки немає в порядку денному Ради
16:10 Рада збереться на позачергове засідання в четвер
15:40 В Одесі торговці домоглися відкриття ринку
15:07 Комітет розглянув всі поправки до «антиколомойського» закону
14:31 Верховний суд відклав розгляд справи про вклади Суркісів в «ПриватБанку»
14:27 Білл Гейтс: перша пандемія сучасності
13:51 Мінфін заборонив чиновникам вживати слова «дефолт» і «компроміс з Коломойським»
13:18 В армії РФ заразились коронавірусом майже 900 осіб
12:36 Мер Кличко звільнив свого заступника, який вдарив поліцейського
12:25 У Литві відкривають кафе
11:35 Мер Івано-Франківська просить пом’якшити карантин
10:58 Китай зняв обмеження при експорті медичних товарів
10:54 Мер Львова просить уряд відкрити продуктові ринки
08:58 27 квітня – яке сьогодні свято?
08:34 Сьогодні в Україні до +16 °C та дощі на сході
07:43 Штучний інтелект навчили малювати пеніси
07:16 Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин живий та здоровий
00:55 Опубліковано трейлер постапокаліптичного серіалу «Крізь сніг»

26 квітня

23:56 Шакіра закінчила онлайн-курси по філософії
23:32 У МОЗ заявили, що карантин можуть скасувати швидше, ніж планувалося
22:54 32 дні на апараті ШВЛ: історія одного пацієнта, який переміг коронавірус
22:47 Гурт Artordogs представив кліп до річниці Чорнобильської аварії
22:22 Після хвороби COVID-19: Джонсон повернувся в резиденцію на Даунінг-стріт
21:58 У Черкасах за добу померли троє хворих на коронавірус
21:03 Трамп привітав дружину з днем народження: першій леді США виповнилося 50 років
20:41 У Нідерландах норки заразилися коронавірусом
20:19 В Ізраїлі відкрилися магазини та салони краси

Призначення Саакашвілі поки немає в порядку денному Ради

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що питання про призначення Михеїла Саакашвілі поки немає на порядку парламенту, однак цей порядок ще не остаточно сформований.

Понеділок, 27 квітня 2020, 16:14

Про це Арахамія розповів на брифінгу.

“На цей четвер ми ще не визначилися з порядком денним. У нас буде порядок, який ініціює парламент, там немає цього питання”, – сказав він.

Водночас цьому голова фракції підкреслив, що формування порядку денного парламенту ще триває.

Крім того, Арахамія не виключив, що кадрові питання можуть бути додані до порядку денного парламенту за ініціативою Президента України.

“Ми будемо визначатися ближче до засідання парламенту, оскільки зараз все в роз’їздах, всі в регіонах, тому ми не можемо зараз сказати, є голоси чи ні”, – пояснив голова фракції, відповідаючи на питання про те, чи вистачає в “Слуги народу” голосів для призначення Михеїла Саакашвілі на посаду в уряді.

  • Раніше повідомлялося, що Міхеїл Сакаашвілі може стати віце-прем’єром з реформ в уряді Дениса Шмигаля. Сам Саакашвілі підтвердив пропозицію стати віце-прем’єром.
  • #Букви розповідали, чим відомий Міхеїл Саакашвілі.
  • Фракції “Слуги народу” не вистачить голосів, щоб затвердити призначення Міхеїла Саакашвілі на посаду віце-прем’єр-міністра України.
Теги: Верховна Рада, Давид Арахамія, вицепремьер, Саакашвили

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!