Призначення Саакашвілі поки немає в порядку денному Ради

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що питання про призначення Михеїла Саакашвілі поки немає на порядку парламенту, однак цей порядок ще не остаточно сформований.

Про це Арахамія розповів на брифінгу.

“На цей четвер ми ще не визначилися з порядком денним. У нас буде порядок, який ініціює парламент, там немає цього питання”, – сказав він.

Водночас цьому голова фракції підкреслив, що формування порядку денного парламенту ще триває.

Крім того, Арахамія не виключив, що кадрові питання можуть бути додані до порядку денного парламенту за ініціативою Президента України.

“Ми будемо визначатися ближче до засідання парламенту, оскільки зараз все в роз’їздах, всі в регіонах, тому ми не можемо зараз сказати, є голоси чи ні”, – пояснив голова фракції, відповідаючи на питання про те, чи вистачає в “Слуги народу” голосів для призначення Михеїла Саакашвілі на посаду в уряді.