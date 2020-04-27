Призначення Саакашвілі поки немає в порядку денному Ради

Про це Арахамія розповів на брифінгу.
“На цей четвер ми ще не визначилися з порядком денним. У нас буде порядок, який ініціює парламент, там немає цього питання”, – сказав він.
Водночас цьому голова фракції підкреслив, що формування порядку денного парламенту ще триває.
Крім того, Арахамія не виключив, що кадрові питання можуть бути додані до порядку денного парламенту за ініціативою Президента України.
“Ми будемо визначатися ближче до засідання парламенту, оскільки зараз все в роз’їздах, всі в регіонах, тому ми не можемо зараз сказати, є голоси чи ні”, – пояснив голова фракції, відповідаючи на питання про те, чи вистачає в “Слуги народу” голосів для призначення Михеїла Саакашвілі на посаду в уряді.
- Раніше повідомлялося, що Міхеїл Сакаашвілі може стати віце-прем’єром з реформ в уряді Дениса Шмигаля. Сам Саакашвілі підтвердив пропозицію стати віце-прем’єром.
- #Букви розповідали, чим відомий Міхеїл Саакашвілі.
- Фракції “Слуги народу” не вистачить голосів, щоб затвердити призначення Міхеїла Саакашвілі на посаду віце-прем’єр-міністра України.