У Білорусі жінку засудили до року позбавлення волі в колонії за те, що вона назвала самопроголошеного президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка "козлом".

Про це повідомляє правозахисна організація “Вясна”.

3 листопада в суді м. Молодечно та Молодечненського району суддя Вадим Петрусевич визнав Людмилу Самак винною за ст. 368 КК (образа президента). Він засудив її до року позбавлення волі в колонії загального режиму. Натомість прокуратура вимагала за образу Лукашенка 2 роки колонії загального режиму.

За даними правозахисної організації, засуджена Людмила Самак – жителька Крупського району, вона хвора на туберкульоз, хронічний алкоголізм, а також має кілька судимостей. Жінку затримали 19 вересня 2021 року, коли вона їхала в інфекційну лікарню на лікування.

На вокзалі в Молодечно жінка сиділа на лавці та пила алкогольні напої, через це до неї підійшли співробітники поліції. Своєю чергою, жінка почала лаятися й кричати: “Лукашенко козел, він платить своїм міліціонерам, які нічого не роблять”. Це зафіксували пристрої відеозапису, які використали поліціянти.