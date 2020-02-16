Про це повідомляє Variety.

Роль матері співака Гледіс Преслі дісталася Меггі Джилленгол. Ікону 60-х, дружину Елвіса – Прісциллу втілить Олівія ДеДжонг.

Картина покаже життя короля рок-н-ролу з двох сторін – зовсім юного Елвіса, який тільки починає здійснювати свою мрію, і вже зрілого музиканта.

Зйомки почнуться навесні 2020 року, про дату виходу поки нічого не відомо.

Фото: VICKIE FLORES/EPA-EFE/SHUTTERSTOCK

Проектом займається кіностудія Warner Bros. Режисерське крісло зайняв Баз Лурман, який зняв такі фільми, як “Великий Гетсбі” і “Мулен Руж”.

Офіційної назви у фільму поки немає, але дата прем’єри планується на 1 жовтня 2021 року.

ДОВІДКА. Елвіс Преслі – американський співак і актор, один з найбільш комерційно успішних виконавців популярної музики XX століття. Народився в 1935 році, помер в серпні 1977 року в Мемфісі. Преслі називають “королем рок-н-ролу”. Він популяризував рок-н-рол, хоча не був першим виконавцем цього жанру. Незважаючи на смерть Преслі, його музика продовжує регулярно випускатися до теперішнього часу, включаючи, крім численних збірок і перевидань, раніше не видані записи. В цілому в світі продано більше 1 млрд примірників платівок. Преслі – лауреат трьох премій “Греммі” (1968, 1973, 1975), один з перших музикантів, включених в “Зал слави рок-н-ролу”.