Названа дата відкриття кінотеатрів в Україні

Про це Сушко повідомив в Telegram.
Таке рішення прийняли на зустрічі міністр охорони здоров’я Максим Степанов, глава Мінкульту Олександр Ткаченко, нардепи і представниками кінотеатрів.
“Через брак нових стрічок кінотеатри не були готові відкритися 10 червня. Цю дату для них визначив Кабмін в черговому етапі ослаблення карантину. Втім, скористатися цією можливістю кінотеатри не змогли. До липня їм просто нема з чим зустрічати глядача”, – написав Сушко.
Відзначається, що сторони попередньо визначили, що кінотеатри запустять свою роботу з 2 липня.
- Станом на ранок 11 червня в Україні зафіксовано 29 тисяч 70 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 689 нових випадків. Це найвищий добовий показник з початку спалаху в нашій країні.
- Станом на 11 червня вісім областей та Київ не відповідають необхідним критеріям для послаблення карантину. Це Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області.