Covid-19 Україна

оновлено 12.06.2020 о 00:02

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12 червня

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Названа дата відкриття кінотеатрів в Україні

Глава підкомітету в сфері кінематографа і реклами комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп Павло Сушко заявив, що кінотеатри в Україні можуть відкритися з 2 липня.

П’ятниця, 12 червня 2020, 00:52

Про це Сушко повідомив в Telegram.

Таке рішення прийняли на зустрічі міністр охорони здоров’я Максим Степанов, глава Мінкульту Олександр Ткаченко, нардепи і представниками кінотеатрів.

“Через брак нових стрічок кінотеатри не були готові відкритися 10 червня. Цю дату для них визначив Кабмін в черговому етапі ослаблення карантину. Втім, скористатися цією можливістю кінотеатри не змогли. До липня їм просто нема з чим зустрічати глядача”, – написав Сушко.

Відзначається, що сторони попередньо визначили, що кінотеатри запустять свою роботу з 2 липня.

  • Станом на ранок 11 червня в Україні зафіксовано 29 тисяч 70 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 689 нових випадків. Це найвищий добовий показник з початку спалаху в нашій країні.
  • Станом на 11 червня вісім областей та Київ не відповідають необхідним критеріям для послаблення карантину. Це Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області.
Теги: Сушко, кінотеатр, карантин

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