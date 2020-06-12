Названа дата відкриття кінотеатрів в Україні

Глава підкомітету в сфері кінематографа і реклами комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп Павло Сушко заявив, що кінотеатри в Україні можуть відкритися з 2 липня.

Про це Сушко повідомив в Telegram.

Таке рішення прийняли на зустрічі міністр охорони здоров’я Максим Степанов, глава Мінкульту Олександр Ткаченко, нардепи і представниками кінотеатрів.

“Через брак нових стрічок кінотеатри не були готові відкритися 10 червня. Цю дату для них визначив Кабмін в черговому етапі ослаблення карантину. Втім, скористатися цією можливістю кінотеатри не змогли. До липня їм просто нема з чим зустрічати глядача”, – написав Сушко.

Відзначається, що сторони попередньо визначили, що кінотеатри запустять свою роботу з 2 липня.