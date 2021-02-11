Можлива причина, через яку багато законодавців-республіканців не підтримають імпічмент 45-го президента США Дональда Трампа в Сенаті, полягає в тому, що вони не хочуть втратити підтримку виборців.

Про це пише Vox.

Так, згідно з новим опитуванням, проведеним Vox і Data for Progress, 69 відсотків республіканців заявили, що вони з меншою ймовірністю проголосують за політичного кандидата в своєму штаті, якщо ця людина визнає Трампа винним. При цьому 56 відсотків республіканців заявили, що вони будуть набагато рідше чинити так.

Багато республіканців також вказують, що вони не вважають, що Трамп винен в штурмі Капітолія 6 січня.

В цілому, тільки 22 відсотки опитаних республіканців звинувачують Трампа в повстанні в порівнянні з 91 відсотком демократів і 64 відсотками незалежних виборців.

Підтримка процесу імпічменту також поділяється за партійними лініях: 12 відсотків республіканців згодні з тим, що Сенат повинен визнати Трампа винним; так само вважають 82 відсотки демократів і 52 відсотки незалежних виборців.

В цілому 48 відсотків ймовірних виборців вважають, що Трампа слід визнати винним.

Зазначається, що на цьому тижні всього шість республіканців в Сенаті проголосували за продовження другого судового процесу щодо імпічменту Трампа, що дозволяє припустити, що переважна більшість законодавців готові проголосувати за виправдання Трампа.

Хоча можливо, що деякі республіканці проголосували за припинення судового розгляду, тому що вони вважають його неконституційним, або тому, що вони не думають, що дії Трампа можуть спричинити за собою імпічмент.

Крім того, дані опитування показують, що негативна реакція виборців також бути фактором, через який Трампа можуть виправдати.

Опитування проводилося з 5 по 7 лютого за участю 1 213 ймовірних виборців. Його похибка становить 2,8 процентних пункти.

Додамо, що для республіканців в Сенаті процес імпічменту знаменує ключовий переломний момент. Трампа як і раніше підтримує більшість виборців-республіканців, тому законодавці навряд чи повністю відречуться від нього, незважаючи на його спроби скасувати вибори і штурм Капітолію, якому передували заяви експрезидента.