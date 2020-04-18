Мер Києва Віталій Кличко розповів, чому ввечері п'ятниці в столиці знову був зафіксоване найбрудніше в світі повітря.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Як повідомлялося раніше, ввечері четверга, 16 квітня, через пожежі в Київській та Житомирській областях повітрі столиці були зафіксовані продукти горіння. Городян просили не відкривати вікна і не виходити з дому. Рівень задимленості був настільки високим, що Київ вийшов на перше місце в світі за забрудненістю повітря.

Вдень 17 квітня ситуація нормалізувалася, але до вечора столиця України знову опинилася на першому рядку рейтингу найзабрудненіших міст світу.

Кличко пояснив, що причиною тому послужило зниження швидкості вітру, через яке концентрація продуктів горіння в повітрі знову зросла.

“Є таке поняття як термічний вітер, який днем ​​розганяє смог, а вночі рух повітряних мас не такий інтенсивний, як днем, і концентрація в повітрі речовин, отриманих в результаті горіння, стає знову набагато більше”, — пояснив мер.

Міський голова знову закликав городян закрити вікна, оскільки дихати таким повітрям дійсно небезпечно.

За словами Кличка, фахівці прогнозують, що ситуація нормалізується в найближчі дні.

“Що стосується того, наскільки швидко ми можемо це подолати. Прогнозують, що за день вже напрямок вітру зміниться. І я сподіваюся, що наші пожежники зможуть подолати цей виклик, який зараз пов’язаний з пожежами біля Києва”, — сказав Кличко.

Названа причина чому в Києві знову найбрудніше повітря в світі Кличко розповів, чому ввечері п'ятниці в столиці знову було зафіксовано найбрудніше в світі повітря. Gepostet von Букви am Freitag, 17. April 2020