Про це повідомили в журналі Aero International.
Рейтинг підготувало бюро авіаційної безпеки Гамбурга (Німеччина) JACDEC.
На перших позиціях дві компанії ОАЕ: Emirates Airlines (95,48%) і Etihad Airways (95,21%).
Лідер рейтингу 2019 року, Finnair (Фінляндія), тепер на четвертому місці. На третій позиції Air Europa (Іспанія).
14 січня буде опубліковано повний варіант рейтингу зі ста світових компаній.
Також в повідомленні сказано, що в результаті авіакатастроф, які сталися в 2019 році, у всьому світі загинули 257 осіб, при тому, що в 2018 році цей показник був в два рази вищим.
- У серпні минулого року два легкомоторні літаки зіткнулися під час тренувальних польотів у повіті Сучава в Румунії.