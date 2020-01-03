Авіакомпанія Emirates Airlines (Дубай, ОАЕ) посіла перше місце в рейтингу безпеки за результатами 2019 року.

Про це повідомили в журналі Aero International.

Рейтинг підготувало бюро авіаційної безпеки Гамбурга (Німеччина) JACDEC.

На перших позиціях дві компанії ОАЕ: Emirates Airlines (95,48%) і Etihad Airways (95,21%).

Лідер рейтингу 2019 року, Finnair (Фінляндія), тепер на четвертому місці. На третій позиції Air Europa (Іспанія).

14 січня буде опубліковано повний варіант рейтингу зі ста світових компаній.

Також в повідомленні сказано, що в результаті авіакатастроф, які сталися в 2019 році, у всьому світі загинули 257 осіб, при тому, що в 2018 році цей показник був в два рази вищим.