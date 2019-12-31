Відповідне підрахунки провело видання Bloomberg.

За інформацією журналістів, вартість біткоіни – найбільшого цифровий токена – з липня 2010 року збільшилася на 9 млн відсотків.

“Вийшовши з попелу фінансової кризи, біткоїн був створений як обхід банків та урядових установ, які потопають у найбільший біді на Уолл-стріт за останні десятиліття. … Але як тільки він увірвався в мейнстрім, він виявився найуспішнішим активом десятиліття”, — зазначають в Bloomberg.

Для порівняння, золото за цей же проміжок часу подорожчало тільки 25%.

Нагадаємо, біткоіни був запущений людиною або групою осіб під ніком Сатоши Накамото в Хеллоуїн в 2008 році. Перша покупка за біткоіни відбулася тільки через два роки, коли хтось використовував її для покупки піци. Тоді вона обійшлася покупцеві в 10 біткоіни. У липні 2010 року біткоіни вперше різко подорожчав – з 0,0008 до 0,08 долара. У грудня 2017 курс біткоіни досяг рекордної позначки в 20 тисяч доларів, що донині є історичний максимум вартості криптовалюта. Вартість одного біткоіни станом на 31 грудня 2019 року – 7 223 долари.