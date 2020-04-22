Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко на своїй сторінці у Facebook.
“За попередньою оцінкою, комплексне очищення в зоні не проводилося більш як 30 років. Одна з версій, яка розглядається представниками ДСНС, правоохоронними органами та працівниками лісового господарства, – пошкодження електропроводів через падіння дерева в густій ділянці лісу”, – сказав Бунечко.
Він також нагадав, що вогонь охопив понад 4300 гектарів лісу. За словами голови ОДА, такому швидкому поширенню вогню сприяв сильний вітер швидкістю 20-25 м / с.
Бунечко додав, що зараз надається допомога громадянам, евакуйованим із зони лиха. Їх розселили у тимчасові житла, теплі речі та продукти волонтери передають з усієї України.
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