Про це повідомляється на сайті премії.
Нобелівський комітет в Стокгольмі оголосив у понеділок лауреатів премії з медицини.
Далі у графіку:
- Фізика – вівторок, 6 жовтня
- Хімія – середа, 7 жовтня
- Література – четверг, 8 жовтня
- Премія миру – п’ятниця, 9 жовтня
- Економіка – понеділок, 12 жовтня.
Лауреат премії за сприяння встановленню миру, яка вважається однією з найпрестижніших нагород у світі, за традицією буде оголошений в Осло.
Церемонія запланована на п’ятницю. Згідно з даними Нобелівського комітету, на премію миру цього року претендують 318 кандидатів, 211 з них – це фізичні особи, що залишилися 107 – організації.
Згідно з правилами Нобелівського комітету, список потенційних кандидатів на отримання премії тримається в секреті.
Нобелівська премія 2020 року передбачає винагороду в 10 млн шведських крон (близько $ 1,1 млн).
Через пандемію коронавірусу організатори вирішили відмовитися від традиційної грудневої церемонії. Замість неї планується телевізійна версія вручення з онлайн-включеннями з різних країн.
- З 2020 року Рада директорів Нобелівського фонду вирішила збільшити розмір Нобелівської премії на 1 мільйон шведських крон (близько 110 тисяч доларів США).