У Швеції і Норвегії в понеділок розпочався Нобелівський тиждень, в ході якої визначаться лауреати цієї престижної премії за 2020 рік.

Про це повідомляється на сайті премії.

Нобелівський комітет в Стокгольмі оголосив у понеділок лауреатів премії з медицини.

Далі у графіку:

Фізика – вівторок, 6 жовтня

Хімія – середа, 7 жовтня

Література – четверг, 8 жовтня

Премія миру – п’ятниця, 9 жовтня

Економіка – понеділок, 12 жовтня.

Лауреат премії за сприяння встановленню миру, яка вважається однією з найпрестижніших нагород у світі, за традицією буде оголошений в Осло.

Церемонія запланована на п’ятницю. Згідно з даними Нобелівського комітету, на премію миру цього року претендують 318 кандидатів, 211 з них – це фізичні особи, що залишилися 107 – організації.

Згідно з правилами Нобелівського комітету, список потенційних кандидатів на отримання премії тримається в секреті.

Нобелівська премія 2020 року передбачає винагороду в 10 млн шведських крон (близько $ 1,1 млн).

Через пандемію коронавірусу організатори вирішили відмовитися від традиційної грудневої церемонії. Замість неї планується телевізійна версія вручення з онлайн-включеннями з різних країн.