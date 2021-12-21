Про це повідомили NASA.
“Запуск планується здійснити 28 лютого”, – повідомила керівник пілотованих космічних польотів NASA Кеті Людерс.
Вартість 8-денного відвідування МКС оцінюється в $55 млн. Польоти з космічними туристами за програмою компанії Axiom Space надалі планується здійснювати 2-3 рази на рік.
Туристичний політ організовано американською компанією Axiom Space. Раніше вона вже повідомляла, що до екіпажу корабля увійшли колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа, американський підприємець Ларрі Коннор, який виконуватиме роботу пілота, канадський інвестор Марк Паті та ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе.
Всі вони після медичної перевірки та спеціальної підготовки допущені до польоту.
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