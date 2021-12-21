Про це повідомили  NASA.

“Запуск планується здійснити 28 лютого”, – повідомила керівник пілотованих космічних польотів NASA Кеті Людерс.

Вартість 8-денного відвідування МКС оцінюється в $55 млн. Польоти з космічними туристами за програмою компанії Axiom Space надалі планується здійснювати 2-3 рази на рік.

Туристичний політ організовано американською компанією Axiom Space. Раніше вона вже повідомляла, що до екіпажу корабля увійшли колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа, американський підприємець Ларрі Коннор, який виконуватиме роботу пілота, канадський інвестор Марк Паті та ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе.

Всі вони після медичної перевірки та спеціальної підготовки допущені до польоту.

 

 