Перші туристи на Міжнародну космічну станцію (МКС) за програмою американської компанії Axiom полетять на пілотованому кораблі Crew Dragon від SpaceX наприкінці лютого 2022 року.

Про це повідомили NASA.

“Запуск планується здійснити 28 лютого”, – повідомила керівник пілотованих космічних польотів NASA Кеті Людерс.

Вартість 8-денного відвідування МКС оцінюється в $55 млн. Польоти з космічними туристами за програмою компанії Axiom Space надалі планується здійснювати 2-3 рази на рік.

Туристичний політ організовано американською компанією Axiom Space. Раніше вона вже повідомляла, що до екіпажу корабля увійшли колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа, американський підприємець Ларрі Коннор, який виконуватиме роботу пілота, канадський інвестор Марк Паті та ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе.

Всі вони після медичної перевірки та спеціальної підготовки допущені до польоту.