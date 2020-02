Про це повідомила пресслужба Олімпіади.

“Цей девіз підсумовує ідеї і концепції, якими місто-господар Токіо хоче поділитися зі світом. […] В цьому столітті, коли ми так часто спілкуємося з іншими людьми, не зустрічаючись фізично, Ігри Токіо-2020 надихнуть незліченну кількість нових зустрічей віч-на-віч серед тих, хто бере участь і спостерігає за подіями. Ігри забезпечать час і місце, де вражаюче розмаїття людей – різних національностей, рас, статей, культур, а також людей з порушеннями і без них – зможуть зустрітися і познайомитися один з одним, щоб вийти за рамки своїх відмінностей”, – йдеться в повідомленні.

Літня Олімпіада-2020 пройде в Токіо з 24 липня по 9 серпня.

The Official #Tokyo2020 Games Motto is… United By Emotion

We are #UnitedByEmotion pic.twitter.com/VpTwNAgVwe

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) February 17, 2020