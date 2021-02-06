Комітет виборців України проаналізував відвідування фракціями та групами Верховної Ради пленарних засідань ВР під час попередньої, четвертої, сесії, та визначив "головних прогульників".

Про це поінформували в пресслужбі КВУ.

Як відомо, четверта сесія Верховної Ради дев’ятого скликання тривала із вересня 2020 року по січень 2021 року.

За даними КВУ, “головними прогульниками” засідань ВР стали народні депутати від групи “За майбутнє”. У середньому впродовж сесії на пленарні засідання реєструвалися лише третина нардепів від цієї групи (36%).

Крім того, низькі показники реєстрації – у депутатів від “Опозиційної платформи – За життя”. В середньому на засіданнях Ради реєструвалося 40% нардепів цієї політсили.

У депутатів від ВО “Батьківщина” показники відвідування – на рівні 51%.

Вищі результати відвідування продемонстрували нардепи від групи “Довіра” та фракції “Голосу”. У середньому засідання відвідували 56% депутатів групи “Довіра” та 58% депутатів “Голосу”.

Лідерами ж за відвідуваннями Ради впродовж 4 сесії стали народні депутати від “Європейської Солідарності”. У середньому на засіданнях ВР було зареєстровано 63% народних обранців від цієї політсили.

На другому місці – пропрезидентська фракція “Слуги народу” (у середньому реєструвалися 62% депутатів від “СН”).

Як зазначив голова КВУ Олексій Кошель, четверта сесія ВР “виявилася найменш продуктивною за час роботи нового складу парламенту”.

“Впродовж сесії народні депутати працювали лише 28 сесійних днів. Відвідування Верховної Ради також погіршилося. З одного боку, на це вплинули місцеві вибори, до яких де-факто була залучена частина народних депутатів, які виступали в ролі агітаторів на місцях. З іншого боку, в осінній період в Україні погіршилася загальна ситуація із коронавірусом, через що робота парламенту була фактично заблокованою. Попри форс-мажорні обставини перелік лідерів та аутсайдерів Ради серед фракцій і груп ВР фактично не змінився”, – наголосив він.