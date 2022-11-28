Про це повідомила пресслужба словника.

Вперше слово “газлайтинг” було використано в середині 20 століття. Його використовували як свого роду обману, подібного до того, що показано у фільмі.

“У цю епоху дезінформації — ”фейкових” новин, теорій змови, тролів у Твітері та deepfake — “газлайтінг” став словом для нашого часу”, — йдеться у повідомленні.

У словнику визначають слово як психологічне маніпулювання особою, зазвичай, протягом тривалого періоду часу. Маніпулятор змушує жертву сумніватися в достовірності власних думок, сприйняття реальності чи спогадів. Представники словника зазначили, що останніми роками значення цього терміну стосується чогось простішого та ширшого: “дія грубого введення когось в оману, особливо для особистої вигоди”.

За умови такого вживання слова термін підходить до сучасних форм обману та маніпуляції, таких як “фейкові” новини, deepfake і штучний інтелект.

Що таке газлайтинг і як він проявляється у поведінці людини

Газлайтинг є формою психологічного насилля, де маніпулятор (газлайтер) змушує жертву сумніватися у своїй адекватності. Газлайтер ставить під сумніви спогади, події, а також знецінює успіхи, здобутки, емоції тощо. У такий спосіб він поступово викривляє реальність, аби у результаті отримати контроль над діями та навіть думками своєї жертви.

Газлайтери як люди-домінатори характеризуються тим, що заперечує факт певної події. Наприклад, “цього не було, ти щось плутаєш”, “не складай”, “це звичайний жарт”, “я не розумію, що такого зробив”, “тобі здається” тощо. Маніпулятор намагається підкреслити неадекватність жертви та вигадує для неї образливі прізвиська, допікає словами, неприємно жартує: “Ти як вмираючий лебідь”, “Ти заслужила “Оскар” за свою виставу” тощо.