Про це повідомили у Миколаївській обласній державній адміністрації.

“2 лютого 2021 року, при виконанні службових обов’язків, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України старший стрілець 2 десантно-штурмового відділення,2 десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти військової частини А1275 19.08.1982 року народження, житель села Грушівка Первомайського району Миколаївської області Власенко Дмитро Леонідович отримав вогнепальне кульове поранення несумісне з життям”, – йдеться в повідомленні.

Поховання українського захисника відбудеться о 12:00 5 лютого в селі Грушівка Первомайського району.

У військовій частині зазначили, що у 503-му батальйоні Власенко служив більше трьох років.

“Старший стрілець Дмитро Власенко прослужив у нашому батальйоні більше трьох років і назавжди закарбувався у серцях побратимів як щира, чесна та добра людина, як мужній воїн, що завжди готовий підставити плече. У 38-річного героя вдома, на Миколаївщині, залишились батьки”, – додали у пресслужбі.