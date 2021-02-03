Про це повідомили у Миколаївській обласній державній адміністрації.
“2 лютого 2021 року, при виконанні службових обов’язків, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України старший стрілець 2 десантно-штурмового відділення,2 десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти військової частини А1275 19.08.1982 року народження, житель села Грушівка Первомайського району Миколаївської області Власенко Дмитро Леонідович отримав вогнепальне кульове поранення несумісне з життям”, – йдеться в повідомленні.
Поховання українського захисника відбудеться о 12:00 5 лютого в селі Грушівка Первомайського району.
У військовій частині зазначили, що у 503-му батальйоні Власенко служив більше трьох років.
“Старший стрілець Дмитро Власенко прослужив у нашому батальйоні більше трьох років і назавжди закарбувався у серцях побратимів як щира, чесна та добра людина, як мужній воїн, що завжди готовий підставити плече. У 38-річного героя вдома, на Миколаївщині, залишились батьки”, – додали у пресслужбі.
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