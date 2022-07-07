На початку російського вторгнення до України на озброєнні у РФ було близько 7 тисяч ракет середньої та ближньої дальності дії (до 5500 км). На початку липня у них могло залишитися 2-3 тисячі одиниць.

Про це повідомило видання Forbes.

Майже половина із 7 тисяч ракет були невисокоточними ракетами Х-22, Х-55, комплекси “Точка-У”. На першому етапі війни РФ застосовувала “Калібри” та ракетні комплекси “Іскандер”. Рідше використовувалися Х-101 та заявлялося про застосування останньої розробки – Х-47 “Кинжал”.

Москва не планувала тривалої війни, тому активно використовувала ці ракети. Їхній запас сягав до трьох тисяч одиниць. У травні з’явилася інформація, що Міноборони РФ шукає ракети у Китаї, Північній Кореї та інших диктаторських країнах.

Також у травні стало відомо про перші запуски радянських ракет Х-59 та “Точки-У”, хоча останню офіційно знято з озброєння. Видання пише, що окупанти використали по Україні близько 3 тисяч ракет, тому, ймовірно, ракет “Калібр” та “Іскандер” залишилося небагато.

Якщо у російський військових справді закінчуються Х-101, “Калібри” та “Іскандери”, то з дальністю понад 500 км залишаються лише старі Х-55 та Х-22. Останніх залишилося більше як 2 тисячі. Цього запасу може вистачити на кілька місяців бомбардувань. Проте їхня неточність може призвести до суттєвих руйнувань.