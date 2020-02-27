Про це повідомляє “Суспільне“.

У номінації “Література” у цьому році буде два переможці: Маріанна Кіяновська з книгою поезій “Бабин Яр. Голосами” і Тараса Прохасько зі збіркою есеїв “Так, але…”.

Зазначається, що вірші Кіяновської – це своєрідні монологи жертв трагедії в Бабиному Яру або її свідків, глибоко психологічні та складні змістовно. А збірка Прохасько – це історії, які з перших сторінок формують цілісну тему – як важливо відчувати і чути, це оповіді про родину та спогади.

У номінації “Публіцистика, журналістика” лауреаткою стала воєнна кореспондентка Євгенія Подобна з книгою “Дівчата зрізають коси”.

У книзі розповідаються спогади 25 жінок, які брали участь в російсько-українській війні у складі Збройних сил України та добровольчих підрозділів у 2014-2018 роках: про бойові операції різних років на Луганщині та Донеччині, про звільнення українських міст та сіл від окупантів, про побратимів, місцевих мешканців, воєнний побут, а також роздуми про становище жінки в українському війську в різні періоди війни.

Відомий український етно-хаос гурт “ДахаБраха”, до складу якого входять Марко Галаневич, Ніна Гаренецька, Олена Цибульська та Ірина Коваленко, з альбомом “Шлях” (2016) здобув перемогу в номінації “Музичне мистецтво”. За словами авторів, цей альбом створювався в дуже складний час для України.

У номінації “Візуальні мистецтва” переміг мистецький проєкт “Карусель” Олександра Глядєлова, в якому в єдине полотно поєднані світлини, зроблені в різний час і за різних обставин – у дитячих інтернатах, місцях позбавлення волі, в’язничних лікарнях, включно з кадрами воєнної української реальності.

Опера-реквієм “Йов” Влада Троїцького, Романа Григоріва та Іллі Разумейка стала лауреаткою в номінації “Театральне мистецтво”. В ній поєднуються риси античної грецької драми, барокової опери, ораторії, реквієму та риси постмодерного театру. Музика опери поєднує мінімалізм і авангард, неокласицизм і рок.

Зазначається, що цього року не вручатимуть премію в номінації “Кіномистецтво”, оскільки, на думку членів комітету, представлені номінанти — фільм “Какофонія Донбасу” Ігоря Мінаєва та документальний фільм “Будинок “Слово” Тараса Томенка — не відповідають за масштабом суті премії.