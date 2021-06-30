Українець Олександр Зінченко отримав нагороду, як найкращий гравець матчу між збірними України та Швеції.

Про це повідомляє сайт УЄФА.

Рахунок матчу у шотландському Глазго відкрив якраз Зінченко, забивши гол на 27-й хвилині.

А ще Зінченко автор гольової передачі Артему Довбику, який забив вирішальний гол поєдинку.

🇺🇦 Ukraine hero Oleksandr Zinchenko takes the prize after a goal and an assist in the round of 16! 🥇@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/ZLHlmLnBbU — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021

Нагадаємо, що збірна України обіграла команду Швеції в 1/8 “Євро-2020” із рахунком 2:1. Наша команда вперше в історії вийшла у чвертьфінал Чемпіонату Європи з футболу.

“Сьогодні ми можемо відсвяткувати перемогу, адже пишемо історію. Уся країна заслужила на такий результат”, – так Зінченко прокоментував перемогу.