У конкурсі на постачання давальницької сировини на Одеський припортовий завод перемогла компанія "Укрнафтобуріння".

Про це повідомив перший заступник директора ОПЗ Микола Щуріков.

“Сьогодні відбувся другий, він же й фінальний етап конкурсу для відбору давальця на ОПЗ. Протягом проведення конкурсу члени Наглядової ради, яких вже звільнено, та голова Наглядової ради – Ігнатовський, який ще у дорозі, створювали різні перепони для зриву конкурсу та намагались пролобіювати “свого” переможця”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найкращу цінову пропозицію за переробку тони карбаміду надала компанія “Укрнафтобуріння” – $77, за аміак – $39,5.

“Вітаю Михайла Бакуненка з перемогою. Офіційний результат буде оприлюднено 10.03.20”, – додав Щуріков.