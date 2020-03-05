Про це повідомив перший заступник директора ОПЗ Микола Щуріков.
“Сьогодні відбувся другий, він же й фінальний етап конкурсу для відбору давальця на ОПЗ. Протягом проведення конкурсу члени Наглядової ради, яких вже звільнено, та голова Наглядової ради – Ігнатовський, який ще у дорозі, створювали різні перепони для зриву конкурсу та намагались пролобіювати “свого” переможця”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що найкращу цінову пропозицію за переробку тони карбаміду надала компанія “Укрнафтобуріння” – $77, за аміак – $39,5.
“Вітаю Михайла Бакуненка з перемогою. Офіційний результат буде оприлюднено 10.03.20”, – додав Щуріков.
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- Перший заступник директора “Одеського припортового заводу” Микола Щуріков вважає призначення виконуючим обов’язки голови ОПЗ Миколи Синиці початком чергового етапу боротьби за потоки. Про це він розповів в інтерв’ю #Буквам.
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- 30 січня стало відомо, що голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку пропонували 5 млн доларів неправомірної вигоди в обмін на призначення “потрібної” людини директором Одеського припортового заводу (ОПЗ).