Про це повідомляється на Facebook-сторінці премії.

“По той бік новин” – номінація “Найкращі антиковідні комунікації”. Громадська ініціатива, яка весь рік стояла на сторожі інформаційного здоров’я українців, викриваючи фейки і спростовуючи маніпуляції про COVID-19″, – йдеться в повідомленні.

“По той бік новин” подякував підписникам за підтримку та ЗМІ, які поширювали спростування.

“4 місяці 2020 року ми взагалі не мали фінансування. Саме тоді почалася пандемія і навала коронавірусних фейків. Ми за день отримували по 250 повідомлень з проханням перевірити інформацію. І просто не могли все кинути напризволяще. Завдяки читачам ми змогли дуже оперативно спростовувати вірусні фейки. Більше того, вони активно поширювали спростування – був період, коли охоплення тільки фейсбук-сторінки сягало більше 2 мільйонів користувачів за тиждень. Дякую усім, хто підписаний на нас і хто допомагає. Якщо не підписані – підпишіться. І підпишіть друзів та близьких… Дякую Петру Терентьєву та колегам із видання “Букви”, які допомогли швидко зробити ресурс www.coronafakes.com та долучилися до спростувань. А Вадим Рибачук зробив нам чат-бот, який допомагав оперативно сортувати та обирати найпоширеніші фейки для спростувань. Так ми запустили ініціативу “По той бік пандемії”. Знаю, що вона увійшла у міжнародні моніторинги та дослідження як приклад вдалої реакції на інфодемію”, – написала Альона Романюк.