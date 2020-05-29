Ранкова перестрілка в Броварах, за попередніми даними, сталася через конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Повідомлення про стрілянину на одній із вулиць міста Бровари надійшло сьогодні о 7:15 ранку.

Працівники місцевої поліції, прибувши на місце події, затримали 10 осіб зі зброєю. Їх доправили до Броварського відділу поліції. Затриманими виявилися особи, які прибули з інших регіонів України.

Наразі правоохоронці проводять огляд місця події та встановлюють інших учасників, обставини та причини інциденту.

Крім того, правоохоронці вилучили зброю, наразі встановлюють її належність.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України.