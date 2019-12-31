Компанія SplashData склала черговий, вже дев'ятий, перелік найгірших паролів, які користувачі застосовують у мережах і додатках.

Про це повідомляється на сайті PRWeb.

Список складено на основі більш ніж 5 мільйонів паролів, які потрапили у вільний доступ.

Отже, найгірші паролі 2019 року SplashData:

123456 (рейтинг без змін з 2018 року) 123456789 (+1 позиція) qwerty (+6 позицій) password (- 2 позиції) 1234567 (+ 2 позиції) 12345678 (- 2 позиції) 12345 (- 2 позиції) iloveyou (+ 2 позиції) 111111 (- 3 позиції) 123123 (+ 7 позицій) abc123 (+ 4 позиції) qwerty123 (+ 13 позицій) 1q2w3e4r (новий в рейтингу) admin (- 2 позиції) qwertyuiop (новий у рейтингу) 654321 (Up 3) 555555 (новий у рейтингу) lovely (новий у рейтингу) 7777777 (новий у рейтингу) welcome (- 7 позицій) 888888 (новий у рейтингу) princess (- 11 позицій) dragon (новий у рейтингу) password1 (без змін) 123qwe (новий у рейтингу)

Варто зазначити, що пароль “donald” був у переліку минулого року, цього року до рейтингу не потрапив.