Про це повідомляється на сайті PRWeb.

Список складено  на основі більш ніж 5 мільйонів паролів, які потрапили у вільний доступ.

Отже, найгірші паролі 2019 року SplashData:

  1. 123456 (рейтинг без змін з 2018 року)
  2. 123456789 (+1 позиція)
  3. qwerty (+6 позицій)
  4. password (- 2 позиції)
  5. 1234567 (+ 2 позиції)
  6. 12345678 (- 2 позиції)
  7. 12345 (- 2 позиції)
  8. iloveyou (+ 2 позиції)
  9. 111111 (- 3 позиції)
  10. 123123 (+ 7 позицій)
  11. abc123 (+ 4 позиції)
  12. qwerty123 (+ 13 позицій)
  13. 1q2w3e4r (новий в рейтингу)
  14. admin (- 2 позиції)
  15. qwertyuiop (новий у  рейтингу)
  16. 654321 (Up 3)
  17. 555555 (новий у  рейтингу)
  18. lovely (новий у рейтингу)
  19. 7777777 (новий у  рейтингу)
  20. welcome (- 7 позицій)
  21. 888888 (новий у рейтингу)
  22. princess (- 11 позицій)
  23. dragon (новий у рейтингу)
  24. password1 (без змін)
  25. 123qwe (новий у рейтингу)

Варто зазначити, що пароль “donald” був у  переліку  минулого року, цього року до  рейтингу не потрапив.

  • Раніше розробники менеджера паролів NordPass сообщили, що серед найслабкіших паролів, які користувачі застосовували у  2019 році, був  традиційний набір з п’яти або шести перших цифр на клавіатурі.