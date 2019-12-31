Про це повідомляється на сайті PRWeb.
Список складено на основі більш ніж 5 мільйонів паролів, які потрапили у вільний доступ.
Отже, найгірші паролі 2019 року SplashData:
- 123456 (рейтинг без змін з 2018 року)
- 123456789 (+1 позиція)
- qwerty (+6 позицій)
- password (- 2 позиції)
- 1234567 (+ 2 позиції)
- 12345678 (- 2 позиції)
- 12345 (- 2 позиції)
- iloveyou (+ 2 позиції)
- 111111 (- 3 позиції)
- 123123 (+ 7 позицій)
- abc123 (+ 4 позиції)
- qwerty123 (+ 13 позицій)
- 1q2w3e4r (новий в рейтингу)
- admin (- 2 позиції)
- qwertyuiop (новий у рейтингу)
- 654321 (Up 3)
- 555555 (новий у рейтингу)
- lovely (новий у рейтингу)
- 7777777 (новий у рейтингу)
- welcome (- 7 позицій)
- 888888 (новий у рейтингу)
- princess (- 11 позицій)
- dragon (новий у рейтингу)
- password1 (без змін)
- 123qwe (новий у рейтингу)
Варто зазначити, що пароль “donald” був у переліку минулого року, цього року до рейтингу не потрапив.
- Раніше розробники менеджера паролів NordPass сообщили, що серед найслабкіших паролів, які користувачі застосовували у 2019 році, був традиційний набір з п’яти або шести перших цифр на клавіатурі.