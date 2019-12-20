Про це повідомляє CNN з посиланням на дані британської компанії з дослідження ринку Euromonitor International Top 100 City Destination 2019.
З’ясувалося, що більше 26,7 млн осіб в 2019 році відвідали Гонконг, чия туристична індустрія страждає після того, як почалися антиурядові протести. Вважається, що жорстокі зіткнення з поліцією, які в окремих випадках призводили до закриття аеропорту Гонконгу, збентежили деяких відвідувачів. Однак багато туристів все ж змогли насолодитися поїздками без інцидентів.
На другому місці розташувався таїландський Бангкок, який відвідали 25,8 млн туристів за 2019 рік.
Третій рядок дістався Лондону, в який за рік приїхали понад 19 млн туристів. Далі – Макао, Сінгапур, Париж, Дубай, Нью-Йорк, Куала-Лумпур і Стамбул.
Варто відзначити, що в топ-20 не виявилося жодного українського міста.
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