Найбільш відвідуваним містом світу в цьому році став Гонконг, незважаючи на те, що останнім часом район охоплений протестами і заворушеннями.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дані британської компанії з дослідження ринку Euromonitor International Top 100 City Destination 2019.

З’ясувалося, що більше 26,7 млн ​​осіб в 2019 році відвідали Гонконг, чия туристична індустрія страждає після того, як почалися антиурядові протести. Вважається, що жорстокі зіткнення з поліцією, які в окремих випадках призводили до закриття аеропорту Гонконгу, збентежили деяких відвідувачів. Однак багато туристів все ж змогли насолодитися поїздками без інцидентів.

На другому місці розташувався таїландський Бангкок, який відвідали 25,8 млн туристів за 2019 рік.

Третій рядок дістався Лондону, в який за рік приїхали понад 19 млн туристів. Далі – Макао, Сінгапур, Париж, Дубай, Нью-Йорк, Куала-Лумпур і Стамбул.

Варто відзначити, що в топ-20 не виявилося жодного українського міста.