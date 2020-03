Про це повідомляється на сайті організації.

Рейтинг очолила пісня Bad Guy Біллі Айліш зі світовими продажами в 19,5 млн копій.

На думку глави IFPI Френсіс Мур, Біллі Айліш підкорила світ своїм неймовірним голосом і звучанням, що стирає кордони жанрів. Також, Айліш піднімає в своїх піснях важливі теми – зокрема, ментальне здоров’я.

Друге місце зайняв хіт Old Town Road репера Lil Nas X (18,4 млн копій).

Замикає трійку лідерів – Senorita Шона Мендеса і Каміли Кабельо (16,1 млн).

Також в топ-10 увійшли Sunflower музикантів Post Malone і Swae Lee (13,4 млн), 7 Rings Аріани Гранде (13,3 млн), Dance Monkey від Tones and I (11,4 млн), I Do not Care Еда Ширана і Джастіна Бібера (10,3 млн), Shallow Леді Гаги і Бредлі Купера (10,2 млн), Someone You Loved Льюїса Капальді (9,1 млн) і Without Me від Halsey (9,1 млн).