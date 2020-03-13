Про це повідомляється на сайті організації.

Рейтинг очолила пісня Bad Guy Біллі Айліш зі світовими продажами в 19,5 млн копій.

На думку глави IFPI Френсіс Мур, Біллі Айліш підкорила світ своїм неймовірним голосом і звучанням, що стирає кордони жанрів. Також, Айліш піднімає в своїх піснях важливі теми – зокрема, ментальне здоров’я.

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Друге місце зайняв хіт Old Town Road репера Lil Nas X (18,4 млн копій).

<noscript><iframe title="Lil Nas X - Old Town Road (Official Movie) ft. Billy Ray Cyrus" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/w2Ov5jzm3j8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Замикає трійку лідерів – Senorita Шона Мендеса і Каміли Кабельо (16,1 млн).

<noscript><iframe title="Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/Pkh8UtuejGw?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Також в топ-10 увійшли Sunflower музикантів Post Malone і Swae Lee (13,4 млн), 7 Rings Аріани Гранде (13,3 млн), Dance Monkey від Tones and I (11,4 млн), I Do not Care Еда Ширана і Джастіна Бібера (10,3 млн), Shallow Леді Гаги і Бредлі Купера (10,2 млн), Someone You Loved Льюїса Капальді (9,1 млн) і Without Me від Halsey (9,1 млн).