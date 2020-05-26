Контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі не запрацюють раніше 22 червня.

Про це розповів на брифінгу директор департаменту цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької адміністрації.

“На території області діє операція Об’єднаних сил. Її командувач видав наказ про те, що заборона на перетин буде діяти до 23:59 годин 22 червня, якщо за цей період не буде інших вказівок”, – сказав він.

За словами чиновника, до 22 червня послаблень з перетину лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями на Донбасі не буде.

Крім того, дата відкриття в’їзду на територію Донецької області з інших регіонів поки не визначена. Область може бути закрита на карантин до липня.

У суботу, 23 травня, на Донбасі кулею снайпера був поранений український військовослужбовець.