Серед найбільш слабких паролів, які користувачі використовували в 2019 році, традиційний набір з п'яти або шести перших цифр на клавіатурі.

Про це повідомили розробники менеджера паролів NordPass.

Вони опублікували список із двохсот найбільш використовуваних і слабких паролів 2019 року. Це паролі, зібрані в результаті різних зломів і витоків даних.

Щоб скласти десятку самих ненадійних паролів, було проаналізовано близько 500 мільйонів.

У порівнянні з 2018 роком, в поточному практично нічого не змінилося. Найбільш популярні паролі все ще очевидні і легко вгадуються.

Як правило, серед легких паролів комбінації чисел: 12345, 111111, 123321. Поширені жіночі імена: Nicole, Jessica, Hannah. Набори букв і символів по горизонталі, вертикалі або діагоналі на клавіатурі: asdfghjkl, qazwsx, 1qaz2wsx.

Найбільш очевидний пароль, password, як і раніше використовують 830 846 осіб з вивченої вибірки.

На думку дослідників, користувачі просто не хочуть запам’ятовувати складні паролі, а деякі щиро вважають, що їм нічого приховувати.