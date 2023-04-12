Студенти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана відмовилися приймати на лекціях в стінах навчального закладу колишнього позаштатного радника Офісу Президента Олексія Арестовича. Відреагувавши на небажання слухати його як спікера, Арестович назвав студентів "чм*шниками".

Про це свідчать дописи матері студентки КНЕУ у Facebook, а також повідомлення пресслужби університету в Telegram.

За словами Вікторії Ковальської, Арестович хотів прочитати студентам лекції. Втім, здобувачі освіти відмовилися. У відповідь на це Арестович негативно висловився щодо них, назвавши “чм*шниками” та “комсомольцями”.

До свого допису Вікторія прикріпила скриншоти листування з дочкою, де та розповідає, що студенти вчинили бунт, а ініціатор ідеї — голова Студентської академічної ради подав у відставку та перепросив. Ймовірно, йдеться про Миколу Кожеченкова, студента 3-го курсу факультету Міжнародної Економіки й менеджменту КНЕУ. Про це свідчать дані на університетському сайті.





Назвав «чм*шниками»: ексрадник ОП Арестович обурився небажанням студентів КНЕУ запрошувати його на лекції // 3 фото

Як зауважила мати студентки організатором лекції був професор економіки та український економіст Тімофій Міланов. Про це йдеться у його дописі у Facebook.

“Цієї п’ятниці декілька студентів Київської Школи Економіки попросили мене організувати для них зустріч з Арестовичем. І ось тепер я не знаю що робити. Як би поступили ви? Зараз накинуться хейтери, я їх проігнорую, але прошу дати серйозні думки. Я не можу ігнорувати бажання студентів. Вони мають право спілкуватись з ким їм цікаво і в цьому праві і є суть університету, освіти, свободи”, — написав Міланов 15 січня 2023 року.

Сам Арестович вже видалив допис зі свого Telegram-каналу. Однак, зберігся скриншот.

“Значить в десятці європейських (та не лише) міжнародних форумах Арестович — поважний спікер, а нашим маленьким чмош…пардон комсомольцям — ні”, — написав ексрадник ОП.

Після інциденту в університеті заявили, що ця лекція — ініціатива частини команди та “необережна спроба надати студентам можливість перейняти досвід медійної особи”.

“Ми скасовуємо заплановану зустріч, адже вирішальним для нас беззаперечно є запит студентів, який ми почули та надалі будемо відштовхуватись виключно від нього”, — йдеться в дописі.